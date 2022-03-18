Сокращаем расходы при помощи самозанятых: как не попасть под штрафы и доначисления

Самозанятые могут заменить часть персонала и сократить издержки бизнеса. Но нужно строго следовать правилам, иначе такая экономия может обернуться жесткими проблемами с налоговой.
Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Как подстраховать бизнес с помощью самозанятых и не получить штрафы». Он пройдет 22 марта, начало в 12:00 по Москве.
На вебинаре обсудим:
- Какие основные правила нужно соблюдать в работе с самозанятыми, чтобы избежать проблем с налоговой.
- Какие ошибки компании допускают чаще всего — и как их можно избежать. Ошибки будем разбирать на реальных примерах из самых разных отраслей, без теории.
- Какая сложилась правоприменительная практика. Не все формулировки в законах позволяют однозначно сказать, что допустимо, а что уже за чертой.
Запишитесь скорее, времени осталось мало.
Гость, для Вас есть резерв в группе на новом курсе
Мы выяснили, что тяжелее всего бухгалтерам дается финанализ и планирование бюджета. Учли это и вложили в новый курс повышения квалификации «Антикризисный управленческий учет и бюджетирование».
Старт 1 апреля. Разберем пошагово управленку и бюджетирование с нуля до внедрения в 1С.