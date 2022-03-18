Самозанятые

Сокращаем расходы при помощи самозанятых: как не попасть под штрафы и доначисления

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Самозанятые могут заменить часть персонала и сократить издержки бизнеса. Но нужно строго следовать правилам, иначе такая экономия может обернуться жесткими проблемами с налоговой.

Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Как подстраховать бизнес с помощью самозанятых и не получить штрафы». Он пройдет 22 марта, начало в 12:00 по Москве.

На вебинаре обсудим:

  • Какие основные правила нужно соблюдать в работе с самозанятыми, чтобы избежать проблем с налоговой.
  • Какие ошибки компании допускают чаще всего — и как их можно избежать. Ошибки будем разбирать на реальных примерах из самых разных отраслей, без теории.
  • Какая сложилась правоприменительная практика. Не все формулировки в законах позволяют однозначно сказать, что допустимо, а что уже за чертой.

Запишитесь скорее, времени осталось мало.

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