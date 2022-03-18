Банки потеряют 200 млрд рублей из-за большой разницы между ставками по вкладам и кредитам

После резкого повышения ключевой ставки до 20 % банки повысили ставки по вкладам. Но ставки по выданным кредитам остались прежними. Из-за такого перепада банки будут нести потери. Они примерно составят 200 млрд рублей.

Кредитные организации просят обнулить обязательные страховые взносы по вкладам. Письмо с таким предложением Ассоциация банков России (АБР) направила в адрес ЦБ и АСВ.

70 % депозитов в банках сейчас привлечены по ставке 20,5 % годовых. А 60 % кредитов имеют фиксированные ставки на уровне 11 % годовых и банки не могут их пересмотреть.

Вместе с тем по 40 % выданных кредитов банки планируют до конца марта подписать дополнительные соглашения об увеличении ставок до среднего уровня в 19,5 % годовых, отметили в АРБ.

Вице-президент АБР Алексей Войлуков так описал ситуацию:

«Банки пошли навстречу ЦБ, который просил поднять ставки по вкладам, а кроме того, сами повышали ставки, чтобы сдержать отток средств. Но при этом у них остался кредитный портфель, выданный еще по старым, низким ставкам. Новые кредиты по высоким ставкам банки тоже пока не могут выдать в большом объеме — у них просто нет столько клиентов, кто возьмет в долг под такой процент».

Источник — РБК