Предлагают снизить страховые взносы до 15 %, а для новых рабочих мест и вовсе обнулить на полгода

Сейчас тариф взносов 15 % действует для малого бизнеса с зарплат выше МРОТ. Бизнес-омбудсмен Борис = Титов предлагает установить такой тариф для всех. А еще — возобновить кредитную программу ФОТ 2.0, по которой кредит не надо гасить, если сохранились рабочие места.

«При налоговой нагрузке на ФОТ в размере 43 % от реальных выплат на руки работодатель просто не может вкладываться в повышение качества рабочей силы. Главное закрыть налоги, еще лучше — платить в конвертах», — посетовал Титов.

Он также предложил стимулировать создание новых рабочих мест — разрешить при найме новых сотрудников вообще не платить страховые взносы полгода или зачитывать их в счет налога на прибыль или НДФЛ.

Еще одно предложение — коренная реформа кадрового учета.

Сейчас нужно брать в штат специалиста по охране труда при численности более 50 человек. Нужно брать в штат ответственного за электрохозяйство. Нужна СОУТ.

«Зачем такое количество требований, несмотря на регуляторную гильотину?», — говорит Титов.