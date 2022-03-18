Ценные бумаги

Тинькофф и Альфа-банк готовы принять клиентов ВТБ с ценными бумагами

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Тинькофф банк отправил официальное письмо в ВТБ с просьбой перевести часть клиентов в «Тинькофф Инвестиции».

Кроме того, готовность помочь частным инвесторам сохранить их ценные бумаги выразили в Альфа-банке, передает РБК.

Что произошло: из-за ограничений, наложенных на ВТБ, брокер принял решение передать обслуживание иностранных ценных бумаг в другие финансовые организации.

Зачем нужен перенос: это вынужденная мера брокера, цель которой – защитить частных инвесторов и обеспечить им возможность покупать и продавать любые активы. Если не перевести ценные бумаги, их может заморозить на неопределенный срок иностранный депозитарий.

Что мне нужно делать: до 30 марта вы получите письмо от ВТБ с информацией о том, какому конкретно брокеру переводятся ваши активы.

Что будет с российскими бумагами: по всем российским ценным бумагам, а также инструментам срочного рынка ВТБ продолжит обслуживать клиентов в соответствии с регламентом бирж.

Ранее ВТБ объявил, что переведет иностранные акции своих клиентов к другим брокерам.

 

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