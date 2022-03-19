ЦБ разрешил финансовым компаниям скрывать данные о основных акционерах, бенефициарах и реорганизации

Совет директоров Центробанка разрешил финансовым организациям до конца 2022 года не раскрывать часть данных о своей деятельности, говорится в сообщении регулятора.

К таким организациям относятся банки, негосударственные пенсионные фонды, страховые компании, микрофинансовые организации.

Совет ЦБ постановил, что они имеют право не сообщать информацию:

о контролирующих их лицах;

о членах органов управления и иных должностных лицах;

о реорганизации компании, присоединении или преобразовании.

Эти данные не обязан раскрывать и Центробанк на своем сайте, говорится в решении совета. Также регулятор вправе до конца года не сообщать информацию о структуре и составе акционеров (участников) финансовых организаций.