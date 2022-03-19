ЦБ разрешил финансовым компаниям скрывать данные о основных акционерах, бенефициарах и реорганизации

Совет директоров Центробанка разрешил финансовым организациям до конца 2022 года не раскрывать часть данных о своей деятельности, говорится в сообщении регулятора.
К таким организациям относятся банки, негосударственные пенсионные фонды, страховые компании, микрофинансовые организации.
Совет ЦБ постановил, что они имеют право не сообщать информацию:
- о контролирующих их лицах;
- о членах органов управления и иных должностных лицах;
- о реорганизации компании, присоединении или преобразовании.
Эти данные не обязан раскрывать и Центробанк на своем сайте, говорится в решении совета. Также регулятор вправе до конца года не сообщать информацию о структуре и составе акционеров (участников) финансовых организаций.
Гость, для Вас есть резерв в группе на новом курсе
Мы выяснили, что тяжелее всего бухгалтерам дается финанализ и планирование бюджета. Учли это и вложили в новый курс повышения квалификации «Антикризисный управленческий учет и бюджетирование».
Старт 1 апреля. Разберем пошагово управленку и бюджетирование с нуля до внедрения в 1С.