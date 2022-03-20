За прием на работу молодого сотрудника работодателю дадут 3 МРОТ

Компании, которые в 2022 году возьмут к себе на работу сотрудников до 30 лет, получат господдержку в рамках программы субсидирования найма. Такое решение приняли в правительстве.
Речь идет о таких безработных:
- выпускники колледжей и вузов без опыта работы;
- люди без среднего профессионального или высшего образования, инвалиды;
- дети-сироты;
- родители несовершеннолетних детей.
Субсидия = (3 МРОТ х РК страховые взносы) х количество трудоустроенных
Первый платеж работодатель получит через месяц после трудоустройства соискателя, второй — через 3 месяца, третий — через 6 месяцев.
Чтобы получить господдержку, работодателю нужно обратиться в ЦЗН для подбора специалистов под имеющиеся вакансии.
Сделать это можно личный кабинет на портале «Работа России».
После этого через систему «Соцстрах» надо направить заявление в ФСС, который занимается распределением и выплатой субсидий.
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