Трудовые отношения

За прием на работу молодого сотрудника работодателю дадут 3 МРОТ

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Компании, которые в 2022 году возьмут к себе на работу сотрудников до 30 лет, получат господдержку в рамках программы субсидирования найма. Такое решение приняли в правительстве.

Речь идет о таких безработных:

  • выпускники колледжей и вузов без опыта работы;
  • люди без среднего профессионального или высшего образования, инвалиды;
  • дети-сироты;
  • родители несовершеннолетних детей.

Субсидия = (3 МРОТ х РК страховые взносы) х количество трудоустроенных

Первый платеж работодатель получит через месяц после трудоустройства соискателя, второй — через 3 месяца, третий — через 6 месяцев.

Чтобы получить господдержку, работодателю нужно обратиться в ЦЗН для подбора специалистов под имеющиеся вакансии.

Сделать это можно личный кабинет на портале «Работа России».

После этого через систему «Соцстрах» надо направить заявление в ФСС, который занимается распределением и выплатой субсидий.

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