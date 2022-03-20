Безработным проще будет получить деньги на открытие своего дела

Если человек уволен после 1 марта 2022 года, его прошлый доход не будут учитывать для права на заключение соцконтракта. А значит, у семьи будет больше шансов получить помощь от государства.

Принято постановление правительства с такой нормой.

Социальный контракт — это специальный договор, который в Соцзащите заключают с малоимущей семьей (или малоимущим человеком). По соцконтракту можно пройти переобучение, открыть свое дело, развить личное подсобное хозяйство, устроиться на работу, получить соцпомощь.

Для соцконтракта доход семьи на одного человека должен быть ниже прожиточного минимума. Учитывают доход всех членов семьи за 3 последних месяца.

В 2022 году будет исключение: при расчете дохода семьи не будет учитываться зарплата человека, потерявшего работу после 1 марта и признанного безработным.

Таким образом, если один из родителей потерял работу и не может найти новую, семье помогут — дадут денег (до 250 тыс. рублей) на открытие своего дела.

Как получить 250 тысяч по соцконтракту для ИП и самозанятых — читайте тут.