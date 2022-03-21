Взносы на травматизм

Отменяют ежеквартальный отчет в ФСС

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Ежеквартально вместе с формой 4-ФСС работодатели сдают отчет об использовании взносов на меры по сокращению травматизма. Это касается тех компаний и ИП, которые направили в ФСС заявление о финансовом обеспечении предупредительных мер. Скоро ежеквартальную сдачу этого отчета отменят.

Внесут поправки в правила о предупредительных мерах по сокращению производственного травматизма. Проект опубликован на федеральном портале.

Сдавать отчет надо будет один раз одновременно с заявлением.

В этой связи в плане по обеспечению предупредительных мер не будет граф 8 – 11.

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Кроме того, в 2022 году расходы на маски и антисептики компании смогут возместить из ФСС.

Возмещение антиковидных расходов действовало в 2021 году. Теперь это правило продлят на 2022 год.

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