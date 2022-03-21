Инвестиции

На Мосбирже разрешили часть сделок с нерезидентами до 1 апреля

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С 21 марта по 1 апреля на Мосбирже разрешили операции с нерезидентами из недружественных стран. Это нужно, чтобы уменьшить обязательства, которые возникли по сделкам до 28 февраля.

Разрешили, в частности:

  • клиринг (взаимозачет) и исполнение обязательств по его итогам, если участники сделки ненадлежаще ее исполняют (или не исполняют вообще);
  • сделки для продления обязательств участников клиринга и их клиентов-нерезидентов;
  • закрытие позиций путем заключения сделок купли-продажи и заключение закрывающих сделок.

Также разрешены расчеты по сделкам, которые нужны для прекращения обязательств по ним. Либо если расчеты были перенесены ранее.

По материалам Мосбиржи.

Клиринг — это безналичные расчеты через взаимозачет за поставленные товары, проданные ценные бумаги, оказанные услуги.

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