На Мосбирже разрешили часть сделок с нерезидентами до 1 апреля

С 21 марта по 1 апреля на Мосбирже разрешили операции с нерезидентами из недружественных стран. Это нужно, чтобы уменьшить обязательства, которые возникли по сделкам до 28 февраля.
Разрешили, в частности:
- клиринг (взаимозачет) и исполнение обязательств по его итогам, если участники сделки ненадлежаще ее исполняют (или не исполняют вообще);
- сделки для продления обязательств участников клиринга и их клиентов-нерезидентов;
- закрытие позиций путем заключения сделок купли-продажи и заключение закрывающих сделок.
Также разрешены расчеты по сделкам, которые нужны для прекращения обязательств по ним. Либо если расчеты были перенесены ранее.
По материалам Мосбиржи.
Клиринг — это безналичные расчеты через взаимозачет за поставленные товары, проданные ценные бумаги, оказанные услуги.
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