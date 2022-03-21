Торговые центры просят господдержку, потому что иначе могут стать банкротами

С конца февраля в торговых центрах стало меньше посетителей, магазины-арендаторы присстановили или сократили работу, оставшиеся арендаторы требуют скидок. Вдобавок из-за роста ключевой ставки растут платежи ТЦ по кредитам.

Закрытие магазинов может снизить доходы от аренды площадей на 30-40% по итогам года, говорят эксперты. Поэтому торговым центрам нужна господдержка.

«Трафик так и не достиг допандемийных значений: сейчас он чуть выше, чем в аналогичный период 2021 года, но от 2019-го все еще отстает на 15-20%», — сообщила старший директор, глава ретейл-департамента CBRE Марина Малахатько.

А по словам гендиректора компании «Этерна» Дмитрия Томилина, около 70% ТЦ закредитованы и находятся в залоге у банков. Из-за постоянных кризисов их владельцы не могут погасить кредиты.

Сами банки не заинтересованы в банкротстве торговых центров, ведут переговоры и ищут компромиссы.

По материалам Forbes.