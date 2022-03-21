В договорах на куплю-продажу недвижимости не надо писать об иностранцах из недружественных стран

Росреестр не заставляет писать в договорах купли-продажи формулировки относительно иностранных лиц.

Стороны самостоятельно составляют договор купли-продажи и свободны в определении его условий (за исключением существенных условий сделки, предусмотренных действующим законодательством).

Сообщение об этом опубликовано на сайте Росреестра.

Дело в том, что в последнее время пошла информация, что из-за двойного гражданства люди не могут свободно распоряжаться своей собственностью.

В Росреестре сообщили, что гражданин РФ, имеющий также иное гражданство, рассматривается в нашей стране только как гражданин РФ, если иное не предусмотрено международным договором РФ или федеральным законом.

Таким образом, для регистрации прав при осуществлении сделок с недвижимостью в Росреестре юридически значимым является наличие гражданства РФ.

Получается, что если вы — гражданин РФ, проблем со сделкой быть не должно.