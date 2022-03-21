Налог на имущество физических лиц

Для льготы по налогу на имущество ИП подает заявление установленной формы

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Недвижимость, которую использует в своей деятельности ИП на УСН, не облагается налогом на имущество. Но льготу надо оформить в ИФНС.

Речь идет о недвижимости, которая не входит в региональный список облагаемой по кадастровой стоимости.

Вопрос задал наш подписчик в разделе «Клерк.Консультации».

Бухгалтера интересует, как и когда заявлять льготу.

Отвечает эксперт Надежда Камышева.

Заявление об освобождении от уплаты налога на имущество подают по форме КНД 1150063 (утв. приказом ФНС от 14.11.2017 № ММВ-7-21/897@).

Льготу надо подтвердить документами. Это может быть, например, договор аренды. Об этом говорится в письме ФНС от 06.04.2020 № БС-4-21/5766@.

Срок подачи заявления законом не установлен. Но лучше это сделать до того, как рассчитают налог, то есть в первом полугодии.

ФНС советует подать заявление до 1 апреля.

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