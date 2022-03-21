Купить электронику в рассрочку все еще можно

Ритейлеры сохранили возможность купить технику в рассрочку и кредит, но условия по ним меняются.

Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на представителей рынка.

Так, «Билайне», МТС и «Мегафоне» сообщили, что возможность оформить покупку в рассрочку есть, но поменялись сроки. Пока недоступны рассрочки на 24 или 36 месяцев, но есть на 3 и 6 месяцев.

«Кредиты и программы рассрочки на товары продолжают действовать. На данный момент можно оформить рассрочку на смартфоны, ноутбуки, планшеты, носимые устройства и многое другое от банков-партнеров Сбер, Ренессанс, ОТП, Почта Банк, МТС Банк, Совком Банк», — сообщили в пресс-службе «Связного».

Кредиты и рассрочки доступны и на «Яндекс.Маркете», там даже думают над расширением ассортимента, доступного по таким условиям.

Группа «М.Видео-Эльдорадо» сохранила возможность взять технику в кредит, но от рассрочки там временно отказались.

Читайте также: электронику станет сложнее оформить в кредит. Рассрочку в магазинах вовсе убирают.