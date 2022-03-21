Неважно, когда человек встал на учет в ЦЗН. Если он предпенсионер, пособие будет повышенное

Конституционный суд вступился за предпенсионеров, признанных безработными до того, как вышел закон о льготах для них. Судьи указали, что дата постановки на учет не важна. У всех предпенсионеров должны быть равные права.
Опубликовано постановление КС № 11-П/2022 от 17.03.2022.
С 2019 года повысили пенсионный возраст и ввели льготы для предпенсионеров, в том числе — повышенное пособие по безработице.
Эту норму КС признал неконституционной.
На 2022 год установлены следующие размеры пособия:
Предпенсионеры
Остальные безработные
Минимальное пособие
1 500
1 500
Максимальное пособие первые 3 месяца
12 792
12 792
Максимальное пособие последующие 3 месяца
12 792
5 000
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