Социальные пособия

Неважно, когда человек встал на учет в ЦЗН. Если он предпенсионер, пособие будет повышенное

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Конституционный суд вступился за предпенсионеров, признанных безработными до того, как вышел закон о льготах для них. Судьи указали, что дата постановки на учет не важна. У всех предпенсионеров должны быть равные права.

Опубликовано постановление КС № 11-П/2022 от 17.03.2022.

С 2019 года повысили пенсионный возраст и ввели льготы для предпенсионеров, в том числе — повышенное пособие по безработице.

Но в законе № 350-ФЗ от 03.10.2018 четко сказано, что эта норма работает только для тех, кто встал на учет в ЦЗН после 1 января 2019 года. Те, кто зарегистрировался безработным в 2018 году, продолжают получать пособие по старым правилам (ч. 1 ст. 10 закона № 350-ФЗ).

Эту норму КС признал неконституционной.

На 2022 год установлены следующие размеры пособия:

 

Предпенсионеры

Остальные безработные

Минимальное пособие

1 500

1 500

Максимальное пособие первые 3 месяца

12 792

12 792

Максимальное пособие последующие 3 месяца

12 792

5 000

 

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