Дробление бизнеса

Дробление бизнеса ради льгот для IT-отрасли – это нормально, считают в ФНС

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Дробление бизнеса налоговики считают схемой уклонения от налогов. Но если компания реорганизуется, выделяя в отдельную фирму IT-направление, это исключение.

Желание получить льготы для IT-бизнеса — правомерно.

Об этом ФНС сообщает в письме № СД-4-2/3289@ от 17.03.2022.

Если факты хозяйственной жизни не искажаются, то правомерность получения экономической выгоды в виде налоговых льгот не может ставиться налоговиками под сомнение.

Получение такой экономической выгоды полностью соответствует целям ее введения — налоговой поддержки IT-отрасли.

Налоговики на местах должны придерживаться этого мнения.

Какие налоговые льготы для IT-компаний действуют в 2022 году, читайте тут.

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