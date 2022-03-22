Иностранным компаниям сдвинули на конец года срок сдачи сведений в ИФНС

До 28 марта 2022 года иностранные компании должны сдать в ФНС сообщения об участниках и бенефициарах по состоянию на 31 декабря 2021 года. Срок сдачи с 28 марта переносят на 31 декабря 2022 года.

Такая поправка в статью 23 НК внесена ко второму чтению законопроекта, который сегодня рассмотрят депутаты.

Кто и какие сведения должен сдавать, смотрите в нашей таблице.

Кто сдает Иностранные организации Иностранные структуры без образования юридического лица Что сдают сведения об участниках сведения об учредителях;

сведения о бенефициарах;

сведения об управляющих Какую информацию раскрывают обо всех прямых участниках, вне зависимости от доли участия;

о косвенных участниках (физлицах или публичных компаниях), если доля их участия превышает 5 %, с раскрытием порядка косвенного участия об учредителях, бенефициарах, управляющих;

о косвенных участниках (физлицах или публичных компаниях), если доля их косвенного участия в иностранной структуре превышает 5 %, с раскрытием порядка косвенного участия Какие сведения сдавать не надо об изменении состава участников об изменении состава учредителей, бенефициаров, управляющих Срок сдачи сведений в общем случае - до 28 марта по состоянию на 31 декабря предшествующего года в 2022 году - до 31 декабря 2022 года по состоянию на 31 декабря 2021 года Куда сдавать В ИФНС по месту постановки на учет. Если есть несколько мест постановки, то в какое-то одно по выбору. Остальные ИФНС, в которых компания состоит на учете, информировать о выборе не надо Кто не сдает иностранные организации, которые состоят на учете в ИФНС только на основании оказания ими услуг в электронной форме