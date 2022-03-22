Иностранным компаниям сдвинули на конец года срок сдачи сведений в ИФНС

До 28 марта 2022 года иностранные компании должны сдать в ФНС сообщения об участниках и бенефициарах по состоянию на 31 декабря 2021 года. Срок сдачи с 28 марта переносят на 31 декабря 2022 года.
Такая поправка в статью 23 НК внесена ко второму чтению законопроекта, который сегодня рассмотрят депутаты.
Кто и какие сведения должен сдавать, смотрите в нашей таблице.
Кто сдает
Иностранные организации
Иностранные структуры без образования юридического лица
Что сдают
сведения об участниках
Какую информацию раскрывают
Какие сведения сдавать не надо
об изменении состава участников
об изменении состава учредителей, бенефициаров, управляющих
Срок сдачи сведений
в общем случае - до 28 марта по состоянию на 31 декабря предшествующего года
в 2022 году - до 31 декабря 2022 года по состоянию на 31 декабря 2021 года
Куда сдавать
В ИФНС по месту постановки на учет.
Если есть несколько мест постановки, то в какое-то одно по выбору.
Остальные ИФНС, в которых компания состоит на учете, информировать о выборе не надо
Кто не сдает
иностранные организации, которые состоят на учете в ИФНС только на основании оказания ими услуг в электронной форме
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