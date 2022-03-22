НК РФ

Иностранным компаниям сдвинули на конец года срок сдачи сведений в ИФНС

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До 28 марта 2022 года иностранные компании должны сдать в ФНС сообщения об участниках и бенефициарах по состоянию на 31 декабря 2021 года. Срок сдачи с 28 марта переносят на 31 декабря 2022 года.

Такая поправка в статью 23 НК внесена ко второму чтению законопроекта, который сегодня рассмотрят депутаты.

Кто и какие сведения должен сдавать, смотрите в нашей таблице.

Кто сдает

Иностранные организации

Иностранные структуры без образования юридического лица

Что сдают

сведения об участниках

  • сведения об учредителях;
  • сведения о бенефициарах;
  • сведения об управляющих

Какую информацию раскрывают

  • обо всех прямых участниках, вне зависимости от доли участия;
  • о косвенных участниках (физлицах или публичных компаниях), если доля их участия превышает 5 %, с раскрытием порядка косвенного участия
  • об учредителях, бенефициарах, управляющих;
  • о косвенных участниках (физлицах или публичных компаниях), если доля их косвенного участия в иностранной структуре превышает 5 %, с раскрытием порядка косвенного участия

Какие сведения сдавать не надо

об изменении состава участников

об изменении состава учредителей, бенефициаров, управляющих

Срок сдачи сведений

в общем случае - до 28 марта по состоянию на 31 декабря предшествующего года

в 2022 году - до 31 декабря 2022 года по состоянию на 31 декабря 2021 года

Куда сдавать

В ИФНС по месту постановки на учет.

Если есть несколько мест постановки, то в какое-то одно по выбору.

Остальные ИФНС, в которых компания состоит на учете, информировать о выборе не надо

Кто не сдает

иностранные организации, которые состоят на учете в ИФНС только на основании оказания ими услуг в электронной форме

 

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