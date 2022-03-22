❗️ Комиссии за эквайринг ограничили: теперь не больше 1 %

С 18 апреля по 31 августа 2021 года ограничат размер комиссии по эквайрингу. Максимально комиссия составит 1 %. Но это ограничение коснется только бизнеса, который продает социально значимые товары или предоставляет такие услуги.

В решении ЦБ приведен перечень деятельности, на которую распространяется ограничение комиссии.

Сейчас в среднем эквайринговые комиссии находятся на уровне 1,2–2,2 % в зависимости от типа карты или вида деятельности компании, сообщает ЦБ.