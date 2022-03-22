Могут повысить пенсии и зарплаты бюджетников

До 28 марта Минтруд, Минфин и региональные власти должны подготовить предложения с параметрами повышения соцвыплат.
Об этом сообщается на сайте кабмина. Поручение было дано на заседании правительства.
Речь идет о следующих выплатах:
- пособия;
- пенсия;
- зарплата работников бюджетной сферы;
- прожиточный минимум;
- МРОТ.
Гость, внимание! Закрываем набор на курс по всем ФСБУ
В связи с окончанием сроков сдачи годового отчета набираем последнюю группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».
На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.
Занятия с 1 по 30 апреля. Места в группе пока есть.