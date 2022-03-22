Социальные пособия

Могут повысить пенсии и зарплаты бюджетников

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До 28 марта Минтруд, Минфин и региональные власти должны подготовить предложения с параметрами повышения соцвыплат.

Об этом сообщается на сайте кабмина. Поручение было дано на заседании правительства.

Речь идет о следующих выплатах:

  • пособия;
  • пенсия;
  • зарплата работников бюджетной сферы;
  • прожиточный минимум;
  • МРОТ.
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