В апреле из России могут уехать 100 тысяч IT-специалистов. Около 70 тысяч уже уехало в марте

В рамках второй волны эмиграции IT-специалистов в апреле страну могут покинуть 70-100 тысяч человек. За первую волну 50-70 тысяч человек уже уехали.
В Госдуме знают о такой цифре и предлагают создать профсоюз работников цифровой сферы, допустить фактическую локализацию специалистов вне России, а также регистрацию компаний вне российской юрисдикции.
«Сдерживает вторую волну только то, что там дорогие билеты, жилье выросло, русских никто не ждет, и нет финансовой связности, невозможно транзакции проводить. Но вторая волна точно будет, по нашему прогнозу, от 70 тысяч до 100 тысяч человек в апреле уедут», — сказал глава Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко.
Для поддержки IT-отрасли уже приняли: обнуление ставки налога на прибыль, освобождение от проверок на 3 года. Сотрудникам должны дать отсрочку от армии.
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