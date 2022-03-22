НДФЛ с процентов по вкладам отменили на два года

В 2021 и 2022 годах доходы от процентов по вкладам не будут облагаться НДФЛ.

Госдума сегодня приняла законопроект с поправками в ст. 217 НК.С

За 2021 год банки уже передали информацию в ИФНС о выплаченных процентах. Эта информация появилась в личных кабинетах физлиц.

Но налоговики не будут считать налог.

Норму об НДФЛ с процентов заморозили на 2 года.

С 2023 года налог будут считать по старой схеме.

Доход = сумма превышения над необлагаемой суммой.

Необлагаемая сумма = 1 млн рублей х ключевая ставка на начало года.