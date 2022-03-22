Вычет по НДС будут давать за 8 дней

Глава ФНС сообщил о поправках в НК, которые поддержат бизнес ускоренным режимом возмещения НДС. В среднем, вычет можно будет вернуть за 8 дней. То есть, не дожидаясь камералки?

По его словам, бизнес сможет быстро пополнить оборотные средства на сумму возмещения НДС. Причем как те, кто занимаются ВЭД, так и те, что заняты на внутреннем рынке.

«Бизнес сможет, по нашим расчетам, вернуть налог в объеме около 80 млрд рублей в среднем в течение восьми дней с даты представления соответствующего заявления, не дожидаясь окончания камеральной налоговой проверки», — сказал Егоров.

Цитата по «ТАСС».

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