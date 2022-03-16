Власти рассказали о новых мерах поддержки бизнеса

Среди мер господдержки льготные кредиты, новый режим АУСН, мораторий на проверки, автоматически продлили лицензии. О мерах поддержки малого и среднего бизнеса отчитался министр экономического развития Максим Решетников.
- до конца года продлили более 120 лицензий и разрешений;
- сертификацию продукции упростили;
- на обязательные проверки введен мораторий (но не на налоговые);
- субсидированные кредиты для МСП по ставке не более 15%;
- кредитные каникулы, в том числе самозанятым и ИП;
- новый режим АУСН с 1 июля (с этой даты только для новых ИП и компаний);
- для бизнеса, использующего СБП, компенсация комиссий до 1 июля.
Кроме того, власти прорабатывают вопрос о льготном периоде для компаний, взявших кредиты с плавающей ставкой.
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