Экономика России

Власти рассказали о новых мерах поддержки бизнеса

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Среди мер господдержки льготные кредиты, новый режим АУСН, мораторий на проверки, автоматически продлили лицензии. О мерах поддержки малого и среднего бизнеса отчитался министр экономического развития Максим Решетников.

Кроме того, власти прорабатывают вопрос о льготном периоде для компаний, взявших кредиты с плавающей ставкой.

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