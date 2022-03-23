С 2022 года компании переходят на электронные транспортные накладные

С 2022 года заработала государственная информационная система электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД). Через нее проходят электронные перевозочные документы. Пока добровольно. С 2023 года это станет обязательным.
Норма действует для участников рынка перевозок. Это:
- логистические компании;
- экспедиционные компании;
- транспортные компании;
- грузоотправители;
- грузополучатели.
Нужно будет формировать электронную транспортную накладную (ЭТрН), а также другие документы: сопроводительную ведомость и заказ-наряд,
А как у вас обстоят с этим дела? Разобрались в вопросе?
ЭТрН утверждена приказом ФНС от 09.12.2021 № ЕД-7-26/1065@. Транспортная накладная по новому формату содержит 12 разделов вместо 17.
На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.
Занятия с 1 по 30 апреля. Места в группе пока есть.