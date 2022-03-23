ЭДО

С 2022 года компании переходят на электронные транспортные накладные

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С 2022 года заработала государственная информационная система электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД). Через нее проходят электронные перевозочные документы. Пока добровольно. С 2023 года это станет обязательным.

Норма действует для участников рынка перевозок. Это:

  • логистические компании;
  • экспедиционные компании;
  • транспортные компании;
  • грузоотправители;
  • грузополучатели.

Нужно будет формировать электронную транспортную накладную (ЭТрН), а также другие документы: сопроводительную ведомость и заказ-наряд,

А как у вас обстоят с этим дела? Разобрались в вопросе?

ЭТрН утверждена приказом ФНС от 09.12.2021 № ЕД-7-26/1065@. Транспортная накладная по новому формату содержит 12 разделов вместо 17.

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