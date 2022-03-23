Вычет по НДФЛ будут давать через 15 дней вместо 4 месяцев. Но есть риск отказов

Камеральные проверки по декларациям 3-НДФЛ необходимо закрывать за 15 дней, чтобы люди могли быстрее получить вычеты. Это сказано в распоряжении ФНС, которое она разослала в инспекции.

Раньше проверки по социальным вычетам длились три месяца и еще месяц был на перечисление возврата. По имущественным вычетам с мая 2021 года на проверку отводился один месяц, а еще 15 дней — на зачисление средств. Сейчас эти сроки сокращают.

Как пишет «РБК», со ссылкой на слова пресс-службы ФНС, при этом будет учитываться загрузка налоговиков. Правда, в телеграм-канале «Налоговый инспектор» настрой не столь оптимистичный.

По словам автора канала, инспекторы порой боятся быстро закрывать КНП, поскольку если возврат бюджетных средств будет неправомерный, это грозит не простым выговором, а уголовным делом. Например, халатность (293 УК), или злоупотребление должностными полномочиями (285 УК).

«При этом в течение 15 дней нужно закрывать как КНП без нарушений, так и с нарушениями. Теперь, если вы забыли подложить хоть один листок или документ не читается, по логике ФНС, надо закрывать КНП через 15 дней и составлять акт проверки, по которому возврат не будет производиться вообще» — пишет он.

Выходит, что сроки-то сократили, отчитались наверх, но не будет ли больше отказов в вычетах из-за этого?