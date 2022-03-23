❗ До 28 марта надо сдать декларацию по налогу на прибыль

28 марта – последний день сдачи декларации по налогу на прибыль за 2021 год. Никаких переносов этого срока нет.

Так что, если вы еще не сдали – поспешите.

Не забудьте, что форма декларация с отчета за 2021 год поменялась (приказ ФНС от 05.10.2021 № ЕД-7-3/869@).

Ежемесячные авансовые платежи в годовой декларации не начисляются, даже если в 4 квартале 2021 года доход компании за 12 месяцев превысил 60 млн рублей.

Авансы на 1 квартал 2022 года были начислены в декларации за 9 месяцев 2021 года. Они равны авансам за 4 квартал 2021 года.

Но если в той декларации у вас ежемесячных авансов не было (так как доход за 4 квартала был меньше 60 млн), то их не будет и в годовой декларации. То есть в этом случае ежемесячных авансов за 1 квартал 2022 года не будет вообще.

И уже при составлении декларации за 1 квартал 2022 года, возможно, придется начислить ежемесячные авансы на 2 квартал, если доход зашкалит за 15 млн руб. в среднем за квартал.

Также до 28 марта надо уплатить годовой налог, отраженный в декларации.