Предприниматель требует отсрочку от уплаты налогов по письму о поддержке в ковид. Только письмо двухлетней давности

Бухгалтер рассказала, что клиент требует от нее отсрочку по уплате налогов. Якобы он получил письмо с мерами по господдержке от Госуслуг. Вот только он единственный его получил, да и письмо двухлетней давности.

Рассказали в телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера».

«Клиенту пришло письмо от Госуслуг, в котором пишется про антикризисные меры в виде отсрочки уплаты налогов до 6 месяцев, а при убытке до 5 лет. Теперь, говорит, платить налоги не должен пока. Нигде точную информацию не нашла (законодательство я имею в виду). Я что-то пропустила? Больше никому таких писем не приходило, я проверила, в т.ч. тем, кто в пострадавших отраслях. Письмо само пересылать мне не хотят, только скрин. Но отсрочку требуют».

Далее автор показала само письмо:

Все обратили внимание, что письму уже почти два года. Это о мерах господдержки в пандемию 2020 года. Неясно только, реально такое пришло сейчас, или клиент где-то его нашел и выдал желаемое за действительное? Тем более, автор поста пишет, что из 40 клиентов получил его только один.

А в комментариях пишут, что законопроект готов по новой поддержке, но пока не принят. Так что и требовать пока нечего. Так клиенту и стоит объяснить.