Все о сведениях по форме СТД-Р — расскажем завтра на вебинаре

Какие бывают виды СТД-Р, когда они делаются, как, в какие сроки, и как работать со справками в 1С.
Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «СТД-Р: как правильно составлять практикум в 1С». Он пройдет 24 марта, начало в 11:00 по Москве.
На вебинаре разберем:
- Что такое Сведения о трудовой деятельности.
- В какой форме могут формироваться Сведения о трудовой деятельности.
- По какой форме работодатель должен выдавать своим работникам Сведения о их трудовой деятельности.
- Каким работникам работодатель должен выдавать Сведения о трудовой деятельности (СТД-Р), а каким нет.
- В каких случаях и в какие сроки работодатель должен выдавать работникам СТД-Р.
- Как заполнить форму СТД-Р: образцы, примеры.
- Формирование формы СТД-Р в информационной системе 1С.
Запишитесь скорее, вебинар уже завтра.
Гость, внимание! Закрываем набор на курс по всем ФСБУ
В связи с окончанием сроков сдачи годового отчета набираем последнюю группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».
На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.
Занятия с 1 по 30 апреля. Места в группе пока есть.