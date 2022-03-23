⚡ Срок сдачи сведений иностранными компаниями остался прежним – 28 марта

По действующим нормам НК (ст. 23) иностранные компании должны до 28 марта сдать в ФНС сообщения об участниках и бенефициарах по состоянию на конец прошлого года. Срок сдачи хотели перенести с 28.03.2022 на 31.12.2022. Но этого не случилось.

Поправка в статью 23 НК была включена в текст законопроекта ко второму чтению. Многие СМИ (и «Клерк» в том числе) об этом рассказали.

Однако позже текст этого законопроекта в базе Госдумы заменили на другой, в котором этой поправки не было.

Закон принят именно в таком виде — без поправки в статью 23 НК.

Поэтому если эту норму не включат в какой-то другой законопроект, то срок останется прежним — 28 марта.

Когда иностранные фирмы должны сдавать эти сведения — смотрите в нашей таблице здесь.