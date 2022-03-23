УСН

Бизнес на УСН получит отсрочку по налогам. Но дадут ее не всем

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Малому бизнесу на полгода продлят срок уплаты налога по УСН за 2021 год. Но льгота будет действовать не для всех отраслей. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин.

Речь про бизнес: 

  • из обрабатывающей сферы;
  • культуры; 
  • спорта;
  • здравоохранения;
  • индустрии красоты;
  • и туристических агентств.

По словам Мишустина, отсрочка позволит бизнесу высвободить около 37 миллиардов рублей.

По материалам «РГ».

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Гость, внимание! Закрываем набор на курс по всем ФСБУ
В связи с окончанием сроков сдачи годового отчета набираем последнюю группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».

На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.

Занятия с 1 по 30 апреля. Места в группе пока есть.

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