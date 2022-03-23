Бизнес на УСН получит отсрочку по налогам. Но дадут ее не всем

Малому бизнесу на полгода продлят срок уплаты налога по УСН за 2021 год. Но льгота будет действовать не для всех отраслей. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин.
Речь про бизнес:
- из обрабатывающей сферы;
- культуры;
- спорта;
- здравоохранения;
- индустрии красоты;
- и туристических агентств.
По словам Мишустина, отсрочка позволит бизнесу высвободить около 37 миллиардов рублей.
По материалам «РГ».
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