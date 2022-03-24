Карьера бухгалтера

Бухгалтерам без опыта стало сложнее искать работу. В кризис нужны «решалы», а не новички

Версия для печати

Число бухгалтерских вакансий в марте снизилось на 10%. Новичков в профессии стали реже принимать на работу.

Об этом сообщает SuperJob в своем исследовании по итогам марта 2022.

Аналитики считают, что число вакансий в сфере бухучета и аудита количество вакансий снизилось на 10% потому, что уменьшился спрос на соискателей начального уровня. Бизнес ищет профессионалов с солидным опытом работы.

Наибольший рост вакансий сейчас в сфере сельского хозяйства ( 25%), добычи сырья ( 2%), промышленного производства ( 2%).

Хуже, чем в бухгалтерской сфере, с вакансиями дело обстоит в фитнесе, салонах красоты, SPA (— 14%); консалтинге (— 14%); в HR (— 39%).

Гость, внимание! Закрываем набор на курс по всем ФСБУ
В связи с окончанием сроков сдачи годового отчета набираем последнюю группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».

На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.

Занятия с 1 по 30 апреля. Места в группе пока есть.

Подборка полезных мероприятий

Разместить