Бухгалтерам без опыта стало сложнее искать работу. В кризис нужны «решалы», а не новички

Число бухгалтерских вакансий в марте снизилось на 10%. Новичков в профессии стали реже принимать на работу.
Об этом сообщает SuperJob в своем исследовании по итогам марта 2022.
Аналитики считают, что число вакансий в сфере бухучета и аудита количество вакансий снизилось на 10% потому, что уменьшился спрос на соискателей начального уровня. Бизнес ищет профессионалов с солидным опытом работы.
Наибольший рост вакансий сейчас в сфере сельского хозяйства ( 25%), добычи сырья ( 2%), промышленного производства ( 2%).
Хуже, чем в бухгалтерской сфере, с вакансиями дело обстоит в фитнесе, салонах красоты, SPA (— 14%); консалтинге (— 14%); в HR (— 39%).
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