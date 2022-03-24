❗️ Вычет по НДС за 8 дней дадут не всем. Только тем, кто не работал с плохими контрагентами

Даниил Егоров рассказал, каким компаниям не стоит рассчитывать на ускоренное возмещение НДС до окончания налоговой проверки.

Если у бизнеса уже были риски — например, работа с неблагонадежными контрагентами, то проверка будет проходить 2 месяца, как и раньше.

«Но, по нашим статистическим данным, это меньше 1% компаний, поэтому подавляющему большинству здесь переживать не о чем», — сказал глава ФНС.

На «Клерке» сегодня писали, что НДС будут возмещать до окончания камералки. При идеальных условиях. Это было экспертное мнение, которое, по сути, подтвердили в ФНС.