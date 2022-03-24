НДС будут возмещать до окончания камералки. При идеальных условиях

Бизнесу разрешат возмещать НДС до завершения камеральной проверки. Эксперт считает, что норма будет доступна далеко не всем. Законопроект уже одобрили в Совете Федерации.

Изменяют статью 176.1 НК. Для возмещения НДС в заявительном порядке расширяется круг лиц. А само возмещение можно будет получить до завершения камеральной проверки. Порядок можно будет применять за налоговые периоды 2022 и 2023 годов.

Однако есть несколько требований к налогоплательщикам для ускоренного порядка:

не быть в процессе ликвидации или реорганизации;

не быть в процедуре банкротства;

если у налоговиков будут сведения, что налогоплательщик нарушал положения Главы 21 НК (об НДС), то они будут вправе отказать в возмещении.

Комментирует старший налоговый юрист юрфирмы «Гин и партнеры» Елена Констандина:

«Если законодатель включает такую довольно широкую формулировку о возможности отказа применения заявительного порядка, то, видимо, это не будет как-то очень глобально применяться на практике. Но это только лишь мое предположение».

Речь может быть, например, про ситуацияю, когда у такого плательщика были разрывы или другие нарушения. Так что ускоренно возмещать вряд ли дадут всем.