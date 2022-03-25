Совместителей-вредников можно уволить, если их основная работа тоже вредная

Но что делать, если договор уже заключен, человек работает и по СОУТ выясняется, что работа вредная?
В ситуации разбирался Роструд.
Там пояснили, что совместителя можно уволить, если всплывут сведения о его основной вредной работе.
Основание для увольнения – п. 11 ч. 1 ст. 77 ТК РФ (нарушение установленных ТК правил заключения трудового договора, если это нарушение исключает возможность продолжения работы).
В этой статье идет отсылка к статье 84 ТК. В ней сказано, что трудовой договор прекращается, если невозможно перевести работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу.
На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.
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