Ипотека

Если ставка ЦБ будет снижаться, банки предложат уменьшать ставку по уже взятой ипотеке

Банки предложат клиентам ипотеку, по которой ставка будет снижаться в зависимости от различных событий. Например, при снижении ставки ЦБ.

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Из-за роста ставки в феврале до 20% ипотека без льготных условий для многих стала недоступна, пишет РБК

Чтобы повысить доступность таких кредитов, банки предлагают включать в договор условие, по которому в будущем ставка будет снижаться.

Так, банк «Зенит» предлагает условие, по которому ставка будет снижаться, если снизятся ставки по рефинансированию в этом же банке. А «Дом.РФ» и ПСБ предлагают привязывать ставку по ипотеке к ставке ЦБ.

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