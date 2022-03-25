Если ставка ЦБ будет снижаться, банки предложат уменьшать ставку по уже взятой ипотеке

Из-за роста ставки в феврале до 20% ипотека без льготных условий для многих стала недоступна, пишет РБК.
Чтобы повысить доступность таких кредитов, банки предлагают включать в договор условие, по которому в будущем ставка будет снижаться.
Так, банк «Зенит» предлагает условие, по которому ставка будет снижаться, если снизятся ставки по рефинансированию в этом же банке. А «Дом.РФ» и ПСБ предлагают привязывать ставку по ипотеке к ставке ЦБ.
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