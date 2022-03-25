Если ИП сменил паспорт, сообщать в налоговую не нужно. А вот в банк нужно обязательно

«Подскажите, если у ИП замена и паспорта не по возрасту. Нужно вносить изменения в налоговой?», — спросили в «Красном уголке бухгалтера».

В комментариях пишут, что в налоговую ничего подавать не нужно. А вот в банк нужно обязательно сообщить, если там счет открыт. Иначе есть риск, что счет заблокируют.

Комментария Елены Зарубиной, юриста ЮК ПРИОРИТЕТ:

«В налоговую ничего подавать не нужно, в рамках межведомственного запроса между ФНС и МВД данные обновятся в ЕГРИП автоматически».

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