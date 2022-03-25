Если ИП сменил паспорт, сообщать в налоговую не нужно. А вот в банк нужно обязательно

«Подскажите, если у ИП замена и паспорта не по возрасту. Нужно вносить изменения в налоговой?», — спросили в «Красном уголке бухгалтера».
В комментариях пишут, что в налоговую ничего подавать не нужно. А вот в банк нужно обязательно сообщить, если там счет открыт. Иначе есть риск, что счет заблокируют.
Комментария Елены Зарубиной, юриста ЮК ПРИОРИТЕТ:
«В налоговую ничего подавать не нужно, в рамках межведомственного запроса между ФНС и МВД данные обновятся в ЕГРИП автоматически».
Читайте также: МВД не будет проводить плановые проверки бизнеса.
На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.
Занятия с 1 по 30 апреля. Места в группе пока есть.