За что бухгалтера оштрафуют, за что посадят, а где будет субсидиарка: расскажем 29 марта

Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Ответственность бухгалтера: материальная, административная и уголовная». Он пройдет 29 марта, начало в 11:00 по Москве.
На вебинаре разберем:
- особенности квалификации и судебную практику применения административной ответственности за непредстваление бухотчетности и нарушения требований к бухучету;
- особенности квалификации и судебную практику применения уголовной ответственности за неуплату налогов и фальсификацию бухотчетности.
Отдельно поговорим про полную материальную ответственность главбуха. И про основания освобождения бухгалтера от юридической ответственности.
Запишитесь сейчас, времени осталось мало.
На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.
Занятия с 1 по 30 апреля. Места в группе пока есть.