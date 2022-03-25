Обучение для бухгалтеров

За что бухгалтера оштрафуют, за что посадят, а где будет субсидиарка: расскажем 29 марта

За многие нарушения, которые допустила компания, отвечать будет бухгалтер. Причем ответственность может быть как уголовная, за свои действия, так и субсидиарная, за действия директора.

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Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Ответственность бухгалтера: материальная, административная и уголовная». Он пройдет 29 марта, начало в 11:00 по Москве.

На вебинаре разберем:​​​​​​​

  • особенности квалификации и судебную практику применения административной ответственности за непредстваление бухотчетности и нарушения требований к бухучету;
  • особенности квалификации и судебную практику применения уголовной ответственности за неуплату налогов и фальсификацию бухотчетности.

​​​​​​​Отдельно поговорим про полную материальную ответственность главбуха. И про основания освобождения бухгалтера от юридической ответственности.

Запишитесь сейчас, времени осталось мало.

Гость, внимание! Закрываем набор на курс по всем ФСБУ
В связи с окончанием сроков сдачи годового отчета набираем последнюю группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».

На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.

Занятия с 1 по 30 апреля. Места в группе пока есть.

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