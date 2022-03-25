Ипотека

Льготную ипотеку начнут давать под 10%

Ставку по льготной ипотеке повысили с 7 до 12%, но потребители смогут ее получать по более льготным условиям за счет субсидий застройщиков. Возможны даже варианты ниже психологической отметки в 10%.

Версия для печати

По словам директора по продажам застройщика «Брусника» Максима Молодцова, при базовой ставке в 19-20% застройщикам было нерентабельно субсидировать более 2-3%. Однако при льготной ставке 12% это вполне возможно.

При этом, застройщики ждут, что спрос на новостройки к лету снизится на 50%. Дальше лета говорить пока рано, поскольку непонятно, насколько расширится кризис, и какие меры поддержки будут.

Новая льготная ипотека и не должна увеличить спрос на жилье, но должна его хотя бы поддержать, считают эксперты.

Читайте также: льготную ипотеку будут давать под 12 % годовых.

Гость, внимание! Закрываем набор на курс по всем ФСБУ
В связи с окончанием сроков сдачи годового отчета набираем последнюю группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».

На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.

Занятия с 1 по 30 апреля. Места в группе пока есть.

Подборка полезных мероприятий

Разместить