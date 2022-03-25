Льготную ипотеку начнут давать под 10%

По словам директора по продажам застройщика «Брусника» Максима Молодцова, при базовой ставке в 19-20% застройщикам было нерентабельно субсидировать более 2-3%. Однако при льготной ставке 12% это вполне возможно.
При этом, застройщики ждут, что спрос на новостройки к лету снизится на 50%. Дальше лета говорить пока рано, поскольку непонятно, насколько расширится кризис, и какие меры поддержки будут.
Новая льготная ипотека и не должна увеличить спрос на жилье, но должна его хотя бы поддержать, считают эксперты.
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