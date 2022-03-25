Как выплатить зарплату тем, у кого выходной

По общему правилу, если день выплаты зарплаты выпадает на выходной или праздник, то перечисление делают накануне. По ТК нельзя сделать выплату позже установленного дня. С теми, кто работает 5/2 все предельно ясно. Но бывают индивидуальные или сменные графики. У таких сотрудников рабочие дни выпадают на субботу или воскресенье, а выходные – в будние.
Разобрали случаи с индивидуальным или сменным графиком здесь>>
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