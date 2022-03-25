Инвестиции

Евро торгуется ниже 100 рублей на бирже

Иностранные валюты постепенно снижаются на биржевых торгах. Так, евро в небольшой промежуток упал ниже 100 рублей.

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В данный момент доллар в районе 93 рублей, евро на отметке чуть выше 100 рублей.

А в 14.09 по Москве Евро торговался ниже 100 рублей — за 99,86 рубля.

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А вот доллар уже по официальному курсу ЦБ ниже 100 рублей.

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