Евро торгуется ниже 100 рублей на бирже

В данный момент доллар в районе 93 рублей, евро на отметке чуть выше 100 рублей.
А в 14.09 по Москве Евро торговался ниже 100 рублей — за 99,86 рубля.
А вот доллар уже по официальному курсу ЦБ ниже 100 рублей.
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Гость, внимание! Закрываем набор на курс по всем ФСБУ
В связи с окончанием сроков сдачи годового отчета набираем последнюю группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».
На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.
Занятия с 1 по 30 апреля. Места в группе пока есть.