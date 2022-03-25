Трудовые отношения

❗ Можно будет устроиться на новую работу, не увольняясь со старой

Введут возможность трудоустройства работника в другую компанию без ухода с основного места работы. Этот механизм будет действовать до 31 декабря 2022 года.

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Речь идет о временном трудоустройстве. Такую услугу будут оказывать центры занятости.

Эта мера прописана в проекте постановления правительства «Об особенностях организации предоставления государственных услуг в сфере занятости населения в 2022 году».

Его утвердили сегодня на заседании РТК.

Право на временное трудоустройство через ЦЗН получат:

  • работники, которых собираются уволить со сокращению или ликвидации фирмы;
  • работники, которых отправили в простой;
  • работники фирм, которые вошли в процедуру банкротства;
  • работники в отпусках без содержания;

Причем обратиться за такой услугой можно в любой ЦЗН, а не только по месту прописки.

Гость, внимание! Закрываем набор на курс по всем ФСБУ
В связи с окончанием сроков сдачи годового отчета набираем последнюю группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».

На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.

Занятия с 1 по 30 апреля. Места в группе пока есть.

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