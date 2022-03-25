❗ Можно будет устроиться на новую работу, не увольняясь со старой

Речь идет о временном трудоустройстве. Такую услугу будут оказывать центры занятости.
Эта мера прописана в проекте постановления правительства «Об особенностях организации предоставления государственных услуг в сфере занятости населения в 2022 году».
Его утвердили сегодня на заседании РТК.
Право на временное трудоустройство через ЦЗН получат:
- работники, которых собираются уволить со сокращению или ликвидации фирмы;
- работники, которых отправили в простой;
- работники фирм, которые вошли в процедуру банкротства;
- работники в отпусках без содержания;
Причем обратиться за такой услугой можно в любой ЦЗН, а не только по месту прописки.
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