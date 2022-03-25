Даниил Егоров: для гостиничного бизнеса ставка НДС в течении пяти лет будет равна нулю

Как сообщает руководитель ФНС России Даниил Егоров, налогоплательщики, осуществляющие как внешнеторговую деятельность, так и операции на внутреннем рынке, смогут быстро, в упрощенном режиме пополнить оборотные средства на сумму возмещения НДС.

Согласно расчетам бизнес сможет вернуть налог в объеме около 80 млрд руб. в среднем в течение восьми дней с даты представления соответствующего заявления, не дожидаясь окончания камеральной налоговой проверки.

Кроме того, для компаний которые занимаются гостиничным бизнесом ставка НДС будет равна нулю в течении пяти лет.

Предполагается, что новый порядок будет применяться уже в апреле, когда налогоплательщики представят декларации по НДС за I квартал 2022 года.