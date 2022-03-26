Порог для контроля банковских операций поднимут с 600 тысяч до 1 млн рублей

Сумма в 600 тыс. прописана в антиотмывочном законе, который был принят в 2001 году, и с тех пор покупательная способность валюты снизилась.
ЦБ предлагает поднять этот порог до 1 млн рублей. В Минфине эту идею поддержали.
Сейчас контролируются операции от 600 тыс. рублей:
- снятие и зачисление средств на счет юрлиц;
- покупка или продажа иностранной валюты;
- приобретение ценных бумаг;
- внесение средств в уставной капитал организации;
- открытие вкладов в пользу третьих лиц;
- помещение драгметаллов в ломбард;
- денежные переводы через некредитные организации по поручению клиента.
Гость, внимание! Закрываем набор на курс по всем ФСБУ
В связи с окончанием сроков сдачи годового отчета набираем последнюю группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».
На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.
Занятия с 1 по 30 апреля. Места в группе пока есть.