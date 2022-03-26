Блокировка счетов 115-ФЗ

Порог для контроля банковских операций поднимут с 600 тысяч до 1 млн рублей

Сейчас банки передают в Росфинмониторинг данные об операциях на сумму от 600 тыс. рублей. Этот порог хотят повысить до 1 миллиона.

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Сумма в 600 тыс. прописана в антиотмывочном законе, который был принят в 2001 году, и с тех пор покупательная способность валюты снизилась.

ЦБ предлагает поднять этот порог до 1 млн рублей. В Минфине эту идею поддержали.

Сейчас контролируются операции от 600 тыс. рублей:

  • снятие и зачисление средств на счет юрлиц;
  • покупка или продажа иностранной валюты;
  • приобретение ценных бумаг;
  • внесение средств в уставной капитал организации;
  • открытие вкладов в пользу третьих лиц;
  • помещение драгметаллов в ломбард;
  • денежные переводы через некредитные организации по поручению клиента.
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