Налоговики пообещали оставлять ИП-должникам деньги на жизнь. Но дальше обещаний дело не идет

Вышло свежее письмо № 03-02-07/16186 от 04.03.2022, в котором содержится такое обещание.

ИП отвечает по своим долгам всем своим имуществом. Банки получают решение ФНС и блокируют все счета ИП, в том числе личные.

Но по закону у человека должны оставаться деньги на проживание для себя и своей семьи.

На практике это правило не работает, указал Верховный суд. Об этом мы писали тут.

Чтобы навести порядок в этом вопросе и дать ИП иммунитет на списание всех денег подчистую, Минфин совместно с ФНС разработает поправки в НК.

В конце прошлого года также было письмо Минфина с таким обещанием.