Индивидуальный предприниматель

Налоговики пообещали оставлять ИП-должникам деньги на жизнь. Но дальше обещаний дело не идет

Минфин уже третий месяц обещает разработать поправки в НК, по которым со счета ИП не будут списывать все подчистую в счет долгов по налогам. Бизнесмену будут оставлять деньги на жизнь. Но пока это только обещания.

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Вышло свежее письмо № 03-02-07/16186 от 04.03.2022, в котором содержится такое обещание.

ИП отвечает по своим долгам всем своим имуществом. Банки получают решение ФНС и блокируют все счета ИП, в том числе личные.

Но по закону у человека должны оставаться деньги на проживание для себя и своей семьи.

На практике это правило не работает, указал Верховный суд. Об этом мы писали тут.

Чтобы навести порядок в этом вопросе и дать ИП иммунитет на списание всех денег подчистую, Минфин совместно с ФНС разработает поправки в НК.

В конце прошлого года также было письмо Минфина с таким обещанием.

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В связи с окончанием сроков сдачи годового отчета набираем последнюю группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».

На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.

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