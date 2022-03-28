Налоговики пообещали оставлять ИП-должникам деньги на жизнь. Но дальше обещаний дело не идет

Вышло свежее письмо № 03-02-07/16186 от 04.03.2022, в котором содержится такое обещание.
ИП отвечает по своим долгам всем своим имуществом. Банки получают решение ФНС и блокируют все счета ИП, в том числе личные.
Но по закону у человека должны оставаться деньги на проживание для себя и своей семьи.
На практике это правило не работает, указал Верховный суд. Об этом мы писали тут.
Чтобы навести порядок в этом вопросе и дать ИП иммунитет на списание всех денег подчистую, Минфин совместно с ФНС разработает поправки в НК.
В конце прошлого года также было письмо Минфина с таким обещанием.
На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.
Занятия с 1 по 30 апреля. Места в группе пока есть.