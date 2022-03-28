Ситуацию с бумагой обещают стабилизировать к апрелю. Бизнес говорит, что старых цен все равно не будет

В Минпромторге в очередной раз сказали, что в России работают три крупных производителя бумаги, которые поставляют еще и на внешний рынок.

Но как сообщил Виталий Вариханов, владелец сети магазинов «Канцтоварищ», в стране не три, а два завода, которые производят бумагу для офисной техники.

Один в Светогорске (бренд Svetocopy), он сейчас не работает, происходит замена химикатов для отбеливания на российские. Между тем, завод обеспечивал до 50% поставок. Второй завод - в Сыктывкаре (бренд Снегурочка) - не справляется со спросом.

В апреле бизнес ожидает восстановления объемов поставок. Но старых цен на них уже не будет.

Бухгалтеры тем временем готовы печатать на неотбеленной бумаге, лишь бы она была.