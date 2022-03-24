Офисная бумага — теперь предмет роскоши, пишут бухгалтеры. И готовы печатать на неотбеленной

Бумага в некоторых магазинах резко подорожала из-за того, что у заводов не хватает химикатов для ее отбеливания. Бухгалтеры сетуют, что им и неотбеленная подойдет, лишь бы документы распечатать.

Рассказали в телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера».

«Учитывая новые ценники в канцелярских магазинах, офисную бумагу теперь можно считать предметом роскоши. Цены выросли местами в 5 раз!

Несколько свежих примеров:

Sveto Copy, A4, 500 л, 1 пачка на OZON — от 1290 до 3015 рублей.

„Снегурочка“, 500 л, А4, 1 пачка на OZON — от 1230 до 3031 рубля (и это со скидкой).

Ballet Classic, А4, 500л, 1 пачка на OZON — 1549 рублей (без скидки — 1698 рублей).

IQ Premium, А4, 250 л, 1 пачка на OZON — от 1590 до 4803 рублей (это со скидкой 25%).

Даже уцененная бумага формата А4 соответствующего качества стоит больше 1000 рублей. Пока офисы печатают новые документы на старых архивных договорах и наконец переходят на электронный документооборот, российские заводы, которые производят бумагу, встали из-за санкций, сбоя логистических цепочек и нехватки химикатов.

92% рынка по производству бумаги занимают две компании: австрийская Mondy (Снегурочка, IQ, Xerox, Комус-Документ) и американская International Paper (SvetoСopy, Ballet). И у их российских представительств проблемы. С 1 марта финская компания Kemira прекратила поставки хлорат натрия в Россию и Беларусь. С помощью этого вещества на заводах отбеливают целлюлозу — без этого сырья невозможно получение белых листов, которые используют в офисах».

В комментариях посетовали, мол, зачем ее отбеливать, им и желтая подойдет. Все равно документы годами в папках на полках стоят, никто не читает.

Еще пишет представитель типографии, по его словам, все не так плохо, просто ажиотаж. Даже им предлагали резать листы формата А0 и А1 в формат А4 и продавать. Но типографская бумага от офисной качеством сильно отличается, она тоньше, некоторые принтеры по два листа хватают и зажевывают.

А еще советуют смотреть в других магазинах, а не на OZON — там можно найти по более низким ценам.

На прошлой неделе, кстати, в Минпромторге сообщили, что дефицита бумаги не будет. При этом некоторым магазинам чеки не на чем печатать — кассовых лент нет.