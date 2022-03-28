Налоговики на местах не смогут без разрешения ФНС штрафовать за новые валютные нарушения

Сначала акты надо согласовать с управлением международного сотрудничества и валютного контроля ФНС.
Туда налоговики будут направлять проекты актов. Срок — не позднее, чем за 15 календарных дней до окончания проверки.
Указ № 81 — о запрете операций по займам и ценным бумагам с компаниями из недружественных стран.
До того, как ФНС согласует акт проверки, налоговикам запрещено высылать компании (или физлицу) информационное письмо о праве ознакомиться с актом.
То есть каждый акт проверки по нарушениям новых валютных правил будут согласовывать в Москве. Только получив добро от ФНС, акт можно выслать компании.
Такой механизм описан в письме ФНС № ШЮ-4-17/2734@ от 05.03.2022.
На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.
Занятия с 1 по 30 апреля. Места в группе пока есть.