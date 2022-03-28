Валютные операции

Налоговики на местах не смогут без разрешения ФНС штрафовать за новые валютные нарушения

Проверки соблюдения валютного законодательства временно не проводятся. Но это не касается проверок соблюдения недавних указов президента №79, 81. При этом налоговики на местах не имеют права сразу выкатывать людям и бизнесу штрафы за такие нарушения.

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Сначала акты надо согласовать с управлением международного сотрудничества и валютного контроля ФНС.

Туда налоговики будут направлять проекты актов. Срок — не позднее, чем за 15 календарных дней до окончания проверки.

Указ № 79 предписывает продавать 80 % валютной выручки.

Указ № 81 — о запрете операций по займам и ценным бумагам с компаниями из недружественных стран.

До того, как ФНС согласует акт проверки, налоговикам запрещено высылать компании (или физлицу) информационное письмо о праве ознакомиться с актом.

То есть каждый акт проверки по нарушениям новых валютных правил будут согласовывать в Москве. Только получив добро от ФНС, акт можно выслать компании.

Такой механизм описан в письме ФНС № ШЮ-4-17/2734@ от 05.03.2022.

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