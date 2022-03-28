Налоговики на местах не смогут без разрешения ФНС штрафовать за новые валютные нарушения

Сначала акты надо согласовать с управлением международного сотрудничества и валютного контроля ФНС.

Туда налоговики будут направлять проекты актов. Срок — не позднее, чем за 15 календарных дней до окончания проверки.

До того, как ФНС согласует акт проверки, налоговикам запрещено высылать компании (или физлицу) информационное письмо о праве ознакомиться с актом.

То есть каждый акт проверки по нарушениям новых валютных правил будут согласовывать в Москве. Только получив добро от ФНС, акт можно выслать компании.

Такой механизм описан в письме ФНС № ШЮ-4-17/2734@ от 05.03.2022.