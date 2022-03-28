Управленческий учет

Бухгалтер со знаниями управленческого учета поможет бизнесу выжить. Расскажем, как именно

Управленческий учет и бюджетирование в текущей ситуации бизнесу крайне нужны. Они помогут разобраться, как вести сейчас бизнес и не прогореть. А бухгалтеру с такими знаниями работодатели готовы платить гораздо больше.

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Центр обучения «Клерка» приглашает пройти курс повышения квалификации: «Антикризисный управленческий учет и бюджетирование: ﻿с нуля до внедрения». Старт потока с 1 апреля, после обучения выдаем удостоверение, которое числится в реестре Рособрнадзора (ФИС ФРДО). Вы сможете смело предъявить его работодателю.

Этот курс даст вам все нужные для работы с управленческим учетом навыки: от настройки аналитики доходов и расходов до работы с финансовым анализом. А также поможет вам внедрить все это в 1С.

Отдельно расскажем про бюджетирование — инструмент, который поможет снизить риски и повысит определенность в бизнесе. Бюджетирование было востребовано в кризис 90-х, нужно оно и в нынешней ситуации.

Курс состоит из видео и текстовых материалов, онлайн мастер-классов, письменных и тестовых заданий

Запишитесь скорее, времени до старта осталось мало, а количество мест на потоке ограничено.

Гость, внимание! Закрываем набор на курс по всем ФСБУ
В связи с окончанием сроков сдачи годового отчета набираем последнюю группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».

На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.

Занятия с 1 по 30 апреля. Места в группе пока есть.

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