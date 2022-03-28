Бухгалтер со знаниями управленческого учета поможет бизнесу выжить. Расскажем, как именно

Центр обучения «Клерка» приглашает пройти курс повышения квалификации: «Антикризисный управленческий учет и бюджетирование: ﻿с нуля до внедрения». Старт потока с 1 апреля, после обучения выдаем удостоверение, которое числится в реестре Рособрнадзора (ФИС ФРДО). Вы сможете смело предъявить его работодателю.

Этот курс даст вам все нужные для работы с управленческим учетом навыки: от настройки аналитики доходов и расходов до работы с финансовым анализом. А также поможет вам внедрить все это в 1С.

Отдельно расскажем про бюджетирование — инструмент, который поможет снизить риски и повысит определенность в бизнесе. Бюджетирование было востребовано в кризис 90-х, нужно оно и в нынешней ситуации.

Курс состоит из видео и текстовых материалов, онлайн мастер-классов, письменных и тестовых заданий.

Запишитесь скорее, времени до старта осталось мало, а количество мест на потоке ограничено.