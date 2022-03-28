Ненужную компанию лучше ликвидировать, не надо дожидаться налоговиков

«По организации-нулевке пришло письмо о недостоверности адреса. Организацию так и так собирались ликвидировать, хотим просто не подавать объяснения по поводу адреса и дождаться ликвидации. Интересует вот что — гендир является действующим гендиром в другой организации, будут ли проблемы не с будущими директорствами, а с текущим?» — спросили в «Красном уголке бухгалтера».

В комментариях пишут, что даже если директор (учредитель) состоит в нескольких компаниях, часть из которых налоговики исключили из ЕГРЮЛ как недействующие, или за недостоверку — ничего по действующей компании не прилетало, продолжает работать. Но так не у всех.

По мнению Елены Зарубиной, юриста ЮК ПРИОРИТЕТ, ограничение для директора (учредителя) распространяется только на вновь создаваемые компании. Однако, по ее словам, на практике такие же письма могут прилететь и по другим связанным компаниям. А потому лучше адрес подтвердить и самим ликвидировать компанию.

Читайте также: налоговики не дают открыть новое ООО после принудительной ликвидации предыдущего.