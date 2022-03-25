Регистрация бизнеса

Налоговики не дают открыть новое ООО после принудительной ликвидации предыдущего

Инспекторы считают, что бизнесмен хочет зарегистрировать однодневку.

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Бывшему учредителю компании, которую налоговики принудительно исключили из ЕГРЮЛ 5 лет назад, не дают зарегистрировать новый бизнес.

«Налоговая отказала в регистрации юридического лица, чем мотивировать несогласие?», — спросили в «Красном уголке бухгалтера».

На вопрос, в чем причина отказа, автор поста объяснил: налоговики считают, что компанию создают без намерения осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность. И хотят внести недостоверные сведения в ЕГРЮЛ.

В комментариях выяснилось, что более пяти лет назад налоговики принудительно исключили из ЕГРЮЛ прошлую компанию заявителя. А месяц назад вызывали на допрос по регистрации другой компании, и тоже был отказ. Плюс судимость (хотя в основания для отказа это не входит).

Скорее всего, бизнесмен есть в «черных списках» ФНС. Тем более, что раньше негласно сообщали: налоговики не будут позволять регистрировать новые компании директорам и учредителям, чьи фирмы принудительно исключали из реестра как недействующие или по недостоверке. Даже если вышел срок в 5 лет.

В данной ситуации можно посоветовать только писать жалобы в УФНС и ЦА ФНС.

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