Налог на прибыль

Перенос срока уплата авансов по налогу на прибыль: как это работает на практике

Мартовский срок уплаты ежемесячного авансового платежа по налогу на прибыль (28 марта 2022 года) перенесен на 28 апреля 2022 года. Но это не отразится на заполнении декларации за 1 квартал 2022 года.

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О нюансах расчета налога на прибыль за 1 квартал 2022 года с учетом ежемесячных авансов рассказала ФНС в письме № СД-4-3/3626@ от 25.03.2022.

Речь идет о тех, кто отчитывается поквартально и не перешел на уплату авансов от фактической прибыли.

Все ежемесячные авансы (в том числе и последний, перенесенный) участвуют в расчете.

Но если строка 180 листа 02 меньше, чем сумма ежемесячных авансов по всем трем срокам, то платеж по новому сроку 28.04 платить не надо.

Пример

Ежемесячный авансовый платеж к уплате по срокам 28 января, 28 февраля и 28 марта (с учетом переноса срока на 28 апреля) 2022 года – 100 рублей.

Прибыль за 1 квартал – 900 руб.

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Налог за 1 квартал – 180 руб.

Налог с учетом авансовых платежей – 120 руб. к уменьшению (180 – 300).

Разница между суммой налога (стр. 180) и авансами по двум первым срокам составила «минус» 20 руб. (180 – 100 – 100).

Значит, 100 руб. по сроку 28.04 платить не надо.

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