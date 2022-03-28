Перенос срока уплата авансов по налогу на прибыль: как это работает на практике

О нюансах расчета налога на прибыль за 1 квартал 2022 года с учетом ежемесячных авансов рассказала ФНС в письме № СД-4-3/3626@ от 25.03.2022.
Речь идет о тех, кто отчитывается поквартально и не перешел на уплату авансов от фактической прибыли.
Все ежемесячные авансы (в том числе и последний, перенесенный) участвуют в расчете.
Но если строка 180 листа 02 меньше, чем сумма ежемесячных авансов по всем трем срокам, то платеж по новому сроку 28.04 платить не надо.
Пример
Ежемесячный авансовый платеж к уплате по срокам 28 января, 28 февраля и 28 марта (с учетом переноса срока на 28 апреля) 2022 года – 100 рублей.
Прибыль за 1 квартал – 900 руб.
Налог за 1 квартал – 180 руб.
Налог с учетом авансовых платежей – 120 руб. к уменьшению (180 – 300).
Разница между суммой налога (стр. 180) и авансами по двум первым срокам составила «минус» 20 руб. (180 – 100 – 100).
Значит, 100 руб. по сроку 28.04 платить не надо.
На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.
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